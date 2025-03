Keir Starmer: L'Europa deve fare di più per la propria difesa Berkenhead (Gran Bretagna), 6 mar. (askanews) - L'Europa deve fare di più per la propria sicurezza: lo dice il premier britannico Keir Starmer, nel corso di una visita a un cantiere navale nel nord dell'Inghilterra. Starmer, al centro dell'iniziativa diplomatica che tenta di ricucire i rapporti fra la Casa Bianca di Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parla mentre a Bruxelles i leader dei 27 paesi dell'Ue si riuniscono in vertice straordinario proprio per parlare, fra prevedibili dissidi, dell'Ucraina e del riarmo europeo, che incontra l'opposizione di Ungheria, Slovacchia e in parte dell'Italia di Giorgia Meloni. Secondo Starmer, la Gran Bretagna sarà leader dell'iniziativa di pace per l'Ucraina che però, dice, non si può fare senza gli Stati Uniti, "con cui abbiamo lavorato a stretto contatto per molti anni, la nostra difesa la nostra sicurezza le nostre intelligence sono intrecciate, non ci sono due paesi più vicini su questo. Vogliamo farlo con gli Usa. perché lavorare con gli Usa e con i nostri partner europei ci ha garantito 80 anni di pace".