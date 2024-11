Italia-Cina, Mattarella è arrivato a Pechino in visita di Stato Pechino, 7 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Pechino per la visita di Stato in Cina. Il capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Domani il Presidente Mattarella, dopo aver visitato la Mostra "Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente" allestita al World Art Museum di Pechino, sarà ricevuto al Palazzo dell'Assemblea Nazionale del Popolo dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Al termine dei colloqui con le rispettive delegazioni ufficiali, i due Presidenti interverranno alla presentazione dei risultati del Forum culturale Italia-Cina e alla firma di intese tra i due Paesi, prima del Pranzo di Stato che concluderà la giornata.