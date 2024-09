Israele, Hagari: non è ancora finita, Hezbollah ha ancora capacità Roma, 28 set. (askanews) - "Non è ancora finita. Hezbollah ha ancora delle capacità", ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, dopo la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in un attacco israeliano alla periferia Sud di Beirut. La sua uccisione è stata confermata anche da Hezbollah. Hagari ha inoltre affermato che è stato "eliminato con un preciso attacco condotto dall'Aeronautica, dalla Direzione dell'Intelligence e dalla Direzione delle Operazioni", "a Dahiyeh, Beirut, insieme ad altri comandanti di alto livello, tra cui Ali Karaki, il comandante del fronte meridionale dell'organizzazione".