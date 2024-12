India, centinaia ai funerali di Stato dell'ex primo ministro Singh Nuova Delhi, 28 dic. (askanews) - Centinaia di persone si sono riunite per partecipare ai funerali di Stato a Nuova Delhi dell'ex primo ministro Manmohan Singh, morto a 92 anni, che ha guidato l'India dal 2004 al 2014. Sono stati proclamati sette giorni di lutto nazionale. La sua bara, avvolta da ghirlande di fiori, è stata affiancata da una guardia d'onore e portata alla sede del Partito del Congresso. Singh è stato in carica dal 2004 al 2014. Il primo ministro Narendra Modi lo ha definito uno dei "leader più illustri" dell'India. E il capo dell'opposizione del Congresso Rahul Gandhi ha dichiarato di aver perso "un mentore e una guida", aggiungendo che Singh ha "guidato l'India con immensa saggezza e integrità". L'ex primo ministro era un tecnocrate che è stato acclamato per il boom economico attraversato dal Paese durante il suo primo mandato, tanto da rendere l'India la terza economia dell'Asia. Il secondo mandato si è invece concluso con una serie di gravi scandali di corruzione, un rallentamento della crescita e un'inflazione elevata.