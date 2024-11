India, 36 morti in un incidente di autobus sull'Himalaya Roma, 4 nov. (askanews) - Almeno 36 persone sono morte in India, nello Stato di Uttarakhand, nel Nord del Paese, dopo che l'autobus sul quale viaggiavano è precipitato in un burrone. Nelle immagini persone ferite a bordo di un elicottero. "Si tratta di uno sfortunato incidente e le operazioni di salvataggio sono in corso. Finora sono state accertate 36 vittime. Il sindaco di Dhami ha annunciato che le famiglie delle vittime riceveranno un risarcimento di 4 lakh (43.621 euro) e un risarcimento per i feriti di 1 lakh (10.905 euro)", ha spiegato Deepak Rawat, alto funzionario dello Stato dell'Uttarakhand.