Incendio in una sinagoga di Melbourne, la polizia cerca due sospetti Melbourne, 6 dic. (askanews) - Le immagini dell'esterno di una sinagoga di Melbourne, in Australia, dove è scoppiato un incendio. La polizia ha aperto un'indagine è caccia a due persone: l'edificio ha subìto danni significativi, hanno riferito gli agenti, ma non ci sono feriti. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 4.10 locali nella sinagoga Adass Israel, nella periferia sudorientale di Melbourne. Un testimone, che era entrato nella sinagoga per pregare, ha visto "due individui mascherati", ha dichiarato l'ispettore della polizia vittoriana Chris Murray ai giornalisti presenti sulla scena. Queste due persone "sembrano aver sparso un liquido nei locali" e la sinagoga è stata "avvolta dalle fiamme", ha aggiunto. "Crediamo che sia stato un atto deliberato" e "mirato. Quello che non sappiamo è perché" hanno dato fuoco alla sinagoga, ha detto ancora Murray.