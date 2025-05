In Vaticano tutto pronto per il Conclave, tra sicurezza e segretezza Roma, 6 mag. (askanews) - Tutto pronto in Vaticano per il Conclave che porterà all'elezione del successore di Papa Francesco: dalla macchina della sicurezza che si è messa in moto, a quella della "segretezza" per garantire che il voto dei cardinali, riuniti nella Cappella Sistina, si svolga in assoluta riservatezza. Infatti, a partire dalle ore 15 del 7 maggio, orario in cui inizierà il Conclave, tutti gli impianti di trasmissione del segnale di telecomunicazione per cellulare radiomobile, presenti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, esclusa l'area di Castel Gandolfo, saranno disattivati. E il segnale sarà ripristinato solo dopo l'annuncio del nuovo Pontefice. Tutti i cardinali elettori saranno obbligati a lasciare i loro cellulari nelle diverse stanze di Casa Santa Marta dove risiederanno per i giorni del Conclave. È già stato posizionato nella Loggia centrale della Basilica di San Pietro il drappo rosso che farà da sfondo all'annuncio al mondo del nuovo Papa, con le sue prime parole e la preghiera dell'"Urbi et orbi". Per quanto riguarda le misure di sicurezza, dopo l'ultimo tavolo tecnico in Questura si è deciso di mettere in campo un dispositivo modulare, in cui le forze dispiegate dovranno essere pronte, a vista, ad adattare le misure in base all'evolversi degli scenari. Difficile prevedere l'affluenza dei fedeli nei momenti clou come i rituali delle "fumate", così come all'annuncio dell'elezione del nuovo Papa. Intanto sui social impazzano le previsioni e l'ironia sul nuovo Papa, anche dopo il Trump-nuovo Pontefice generato con l'IA. Secondo la piattaforma di monitoraggio Visibrain, su X sono stati pubblicati più di 1,3 milioni di post sul Conclave, mentre i video di TikTok sull'argomento sono stati visualizzati più di 363 milioni di volte, con una portata senza pari tra i giovani. Ed è partito anche il "FantaPapa", il gioco ideato sulla falsariga del FantaCalcio, in cui si possono scegliere i cardinali preferiti e fare previsioni sul prossimo Pontefice.