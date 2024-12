In Just Dance 2025 la coreografia che sensibilizza sull'ADH Milano, 10 dic. (askanews) - Una coreografia per sensibilizzare sui disturbi legati all'ADHD nella nuova edizione di Just Dance 2025. La mappa nasce a partire da un brano, "BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)" di Galantis, duo di cui fa parte il musicista Christian Karlson, che ha deciso di provare a descrivere in musica il disturbo evolutivo dell'autocontrollo da deficit di attenzione/iperattività di cui soffre. Da lì lo studio di sfondo, colori, coreografia. All'interno di ogni edizione come sempre le coreografie sulle note delle canzoni più celebri, sulle quali il giocatore dovrà cercare di emulare il meglio possibile il ballerino virtuale.