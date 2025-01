In Israele sirene d'allarme, intercettati missile da Yemen Tel Aviv, 18 gen. (askanews) - Sirene d'allarme a Tel Aviv e Gerusalemme per il lancio di missili dallo Yemen. L'esercito ha comunicato di averne intercettati due, non ci sono danni o feriti. Gli Houthi hanno rivendicato ufficialmente l'attacco dicendo di avre preso di mira il "Ministero della Difesa del nemico israeliano nella regione occupata di Yafa (il nome arabo di Jaffa) con un missile balistico", ha dichiarato il loro portavoce militare, Yahya Saree.