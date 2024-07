In Cile monti innevati e una stagione sciistica più lunga del solito La Parva (Santiago del Cile), 24 lug. (askanews) - Un anno fa, sulle montagne di Santiago del Cile, il centro sciistico La Parva mostrava appena qualche traccia di neve. Ma dopo un insolito fronte freddo in autunno, questa e altre stazioni hanno aperto in anticipo grazie ai due metri di neve che ora ricoprono le montagne. Secondo gli impreditori locali, nella "regione centrale" le stagioni sciistiche mediamente duravano fra i 60 e i 90 giorni, ma quella di quest'anno si conta possa durare fino a 100-120 giorni.