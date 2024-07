In anteprima il video "River" del power trio Deneb Milano, 19 lug. (askanews) - In anteprima il video "River" dei Deneb. Le atmosfere vibranti della nightlife sono il motore dell'ispirazione per il sound dei Deneb e anche nel loro ultimo singolo, "River", il gruppo trae energia dall'universo elettrizzante del clubbing. Con lo stress lasciato alle spalle e la notte che si anima di luci colorate, l'ascoltatore viene trasportato nel suo luogo del cuore. Chiudendo gli occhi, si immerge nel ritmo avvolgente di "River", lasciandosi cullare dalla sua melodia magnetica e coinvolgente. Un viaggio fisico e mentale che esplora l'io più profondo e vitale. Come un fiume che scorre, "River" rivela la sua essenza mutevole ma costante, libera di cambiare forma, rimanendo sempre fedele alla propria natura. Libertà e fluidità dell'essere che portano a riscoprire noi stessi attraverso la musica. Deneb è un power trio di musica rock - elettronica fondato a Milano e composto da Carlotta Limonta aka Kali (voce), Jacopo Pierazzuoli (batteria & production) e Diego Pennati (Basso). La loro musica contiene influenze dal future soul, trip hop e dall'elettronica, fino ad approdare al sound attuale.