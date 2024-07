"Il magico mondo di Billie", una fiaba tra cartoon e azione dal vivo Roma, 12 lug. (askanews) - Una fiaba tra cartoon e azione dal vivo. Uscirà dal primo agosto al cinema, "Il magico mondo di Billie", film di animazione in tecnica mista diretto da Francesco Cinquemani (La Rosa Velenosa, Andròn: The Black Labyrinth), che lo ha anche scritto con Luca Giliberti e Antonietta Toscano. Racconta l'avventura di Billie, una ragazza sveglia e intelligente che vive con il padre, dopo la morte della madre. Dopo l'ennesimo litigio, viene avvicinata da due misteriosi personaggi, Gregory e Florence, che la rapiscono e le promettono di esaudire ogni suo desiderio. Entrambi lavorano per Lord Domino, un mago che vuole usare la ragazza per realizzare il suo progetto di dominare il mondo intero. Billie, insieme a Jordan, uno degli altri bambini rapiti, cercherà di fuggire e di sventare il piano del mago. Sarà aiutata da Johnny Puff, il suo magico pupazzo animato. Una fiaba moderna che richiama archetipi antichi - afferma il regista - il personaggio di Billie è infatti un incrocio tra Cappuccetto Rosso e Pinocchio, ma ha la rapidità e la padronanza di linguaggio di un bambino di oggi. Il film si rivolge ai bambini di tutte le età ed è una favola che combina l'azione dal vivo con l'animazione in CGI. Con un cast internazionale, che vede tra gli altri anche i fratelli Alec e William Baldwin, "Il magico mondo di Billie" porta nuovamente sul grande schermo Johnny Puff, la pulcinella di mare protagonista della fortunata serie animata "Puffins" di Johnny Depp. Nel cast anche Mia Mcgovern Zaini, Elva Trill, Valeria Marini, Cameron Rauscher. Presentato al Taormina Film Festival, il film è prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino e Lady Bacardi Entertainment.