Il dolore a Southport dopo l'accoltellamento, morti due bambini Southport, 30 lug. (askanews) - Giornate di dolore e incredulità a Southport, nel nord dell'Inghilterra dove due bambini sono morti e nove persone sono state ferite, tutti accoltellati da un aggressore che ha fatto irruzione durante una lezione di danza intorno alle 12 di lunedì. Sei dei feriti sono in gravi condizioni. Per l'attacco è sospettato un 17enne che è stato arrestato dalla polizia, le sue motivazioni non sono ancora chiare secondo quanto riferito dagli inquirenti. Secondo i testimoni l'uomo si è avventato sui bambini mentre gli adulti presenti cercavano di proteggerli. "Eventi terribili, l'intero paese è scioccato da quanto accaduto", ha commentato il premier Starmer. Un messaggio di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime è arrivato anche da William e Kate.