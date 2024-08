Il capo degli 007 israeliani chiede perdono per l'attacco di Hamas Herzliya, 22 ago. (askanews) - Il dimissionario capo dell'intelligence militare israeliana Aharon Haliva ha ammesso di avere la "responsabilità ultima" per non aver protetto gli israeliani dall'attacco di Hamas del 7 ottobre. "A nome mio e di tutta l'ala dell'intelligence, chiedo perdono", ha detto visibilmente commosso durante una cerimonia di passaggio di consegne presso la sede dei servizi segreti a Herzliya, nel centro di Israele.