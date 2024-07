I 90 anni di Armani, il Re della moda simbolo del made in Italy Roma, 11 lug. (askanews) - Molti lo chiamano Re Giorgio, il re della moda. Giorgio Armani, 90 anni l'11 luglio, è ancora inarrestabile. Le sue sfilate sono sempre tra le più attese e applaudite. Armani è simbolo di eleganza, classicità e stile nel mondo, dal '75 ad oggi è sinonimo di un marchio d'eccellenza del made in Italy. Partito da Piacenza, ha messo su un impero: le star di Hollywood lo adorano e si contendono le sue creazioni per sfilare sui red carpet dei festival più importanti. Ha calcato le passerelle internazionali più famose, ha vestito gli sportivi della nazionale, i suoi abiti di un'eleganza senza tempo, gli accessori, le linee pulite, i tailleur sempre rivisitati, capace di interpretare i cambiamenti non perdendo mai di stile. Tra i tanti riconoscimenti, di recente è stato insignito Cavaliere al Merito della Repubblica da Sergio Mattarella e ha ricevuto lo scorso anno la Laura Honoris Causa dall'Università di Piacenza in Global Business Management. Chi l'ha conosciuto o ci ha lavorato ne ammira la professionalità e la dedizione. "Sono arrivato grazie alla mia caparbietà", ha detto proprio ricevendo l'ultima laurea. Un messaggio a coltivare le proprie passioni senza arrendersi mai.