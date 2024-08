Hamas diffonde il video del lancio di un razzo verso Tel Aviv Roma, 14 ago. (askanews) - Le brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno diffuso un video che mostrerebbe il lancio di due razzi M90 verso Tel Aviv. Si tratta del primo attacco missilistico del movimento islamista su Tel Aviv da maggio. L'esercito israeliano ha dichiarato che uno dei razzi è caduto al largo di Tel Aviv e che l'altro non ha raggiunto il territorio israeliano. Questi lanci sono avvenuti mentre Israele ha annunciato giovedì l'invio di negoziatori per riprendere i colloqui su una possibile tregua a Gaza. Hamas, da parte sua, ha dichiarato di preferire l'applicazione di un piano in tre fasi per un cessate il fuoco duraturo proposto alla fine di maggio dal presidente americano Joe Biden "piuttosto che altri negoziati".