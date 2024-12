Gukesh Dommaraju il più giovane campione di scacchi al mondo Singapore, 14 dic. (askanews) - Appena 18 anni, Gukesh Dommaraju è il più giovane campione di scacchi della storia; l'indiano ha vinto battendo in finale a Singapore l'avversario cinese Ding Liren. "Questo percorso è stato un vero sogno" ha detto Dommaraju. "Ci sono stati alti e bassi, molte sfide, molti bei momenti, molti rovesci, ma non cambierei nulla della mia carriera fino ad oggi. E del suo avversario Ding Liren ha detto "è un vero campione. Abbiamo visto che nonostante la pressione ha combattuto fino in fondo, abbiamo dato spettacolo per il suo spirito combattivo e il lottatore che è. Ti ammiro davvero". Infine, rivolto al suo pubblico: "a tutti i fan, al mio paese, l'India, giocare per il mio paese, rappresentare il mio paese mi dà enorme orgoglio ed è uno degli impulsi di tutti i miei sforzi".