Giorgetti: parlare di sacrifici anche per i banchieri non è bestemmia Roma, 11 ott. (askanews) - "C'è stata una grandissima polemica, travisamento dei fatti, rispetto allo storia dei sacrifici: io davanti a un consesso di banchieri ho detto che i sacrifici li devono fare tutti, anche loro, non mi sembrava di aver detto una bestemmia in chiesa". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'evento di FdI 'Far crescere insieme l'Italia, riferendosi alle sue parole della scorsa settimana nel corso di un evento di Bloomberg. "Ne è e suscitato un dibatitto incredibile, ma davanti a una platea di banchieri ripeterei la stessa cosa", ha proseguito.