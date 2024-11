Giorgetti: nostra Manovra migliore di quelle di Francia e Germania... Rio de Janeiro, 18 nov. (askanews) - Sulla Manovra "certamente stiamo meglio del mio collega francese che gliel'hanno bocciata e del tedesco che manco l'ha presentata. A Landini che dice che siamo autoritari dico che noi siamo molti più rispettosi del Parlamento di Francia e Germania, mettiamola così". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, parlando con i giornalisti a Rio de Janeiro. "Il governo - ha aggiunto - per la prima volta ha mandato in Parlamento la manovra da un mese, ora stanno ragionando ma i tempi li decide il Parlamento. Il governo ha fatto la sua parte, ci sono tanti emendamenti, tantissimi, anche della maggioranza ma per fine anno come sempre sarà approvata".