Georgia, manifestanti in piazza in attesa dell'elezione del Presidente Tbilisi, 14 dic. (askanews) - Migliaia di manifestanti pro-UE hanno riempito le strade della capitale georgiana, Tbilisi, per il 16° giorno consecutivo, marciando in una dozzina di luoghi diversi prima di riunirsi in serata davanti al Parlamento. In Parlamento, la maggioranza controllata dal partito al governo della Georgia dovrebbe confermare l'ex calciatore Mikheil Kavelashvili, lealista dell'estrema destra, come presidente in mezzo a una crisi costituzionale sempre più profonda e a settimane di proteste di massa a favore dell'UE. Kavelashvili è stato scelto da Bidzina Ivanishvili, il miliardario georgiano che guida il Paese da dietro le quinte da oltre dieci anni. Il suo partito Sogno Georgiano ha vinto le politiche del 26 ottobre fra manifestazioni di protesta e accuse di brogli. I piazza però c'è anche chi non apprezza la presidente facente funzioni Salome Zurabishvili. "Tutta la Georgia concorda che questo cosiddetto governo non sia legittimo e quindi anche l'elezione del presidente non sarà legittima. Noi il popolo intendiamo protestare finché le cose non cambieranno, finché la Georgia unita tornerà al cammino prefisso cioé quello europeo" dice un manifestante. "Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, il partito Sogno georgiano al governo ha deviato dal corso europeo e ha sabotato deliberatamente l'integrazione europea. Questa elezione presidenziale ne sarà il culmine, vogliono eleggere presidente una persona senza cultura, un ex calciatore" dice un altro manifestante. Ma un cittadino nelle strade di Seul assicura, "Kavelashvili è un vero patriota, una persona equilibrata, un buon calciatore, e un padre fantastico. Vuole riunire la nazionae, mentre Salome Zurabishvili non potrà mai essere una georgiana vera. È una francese capricciosa senza anima georgiana".