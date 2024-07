Fratelli d'Italia: "Abbiamo votato contro la riconferma di Von der Leyen" Strasburgo (Francia), 18 lug. (askanews) - "La frazione di Fratelli d'Italia, in stretto contatto anche con la presidente Giorgia Meloni, dopo un'approfondita analisi dei passaggi degli ultimi giorni e dopo aver ascoltato il discorso della candidata presidente Von der Leyen questa mattina ha deciso di non sostenere la rielezione di Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione europea": lo ha detto il capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, dopo il voto che ha visto la riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Comissione europea. "Lo abbiamo fatto pur avendo apprezzato lo spirito collaborativo che ha caratterizzato il rapporto tra Ursula von der Leyen e il governo italiano, la presidente Meloni, su alcuni temi in particolar mondo: pensiamo all'attuazione del PNRR e anche alla svolta che c'è stata anche all'impulso del governo italiano sulle tematiche migratorie, l'attenzione alla dimensione esterna, gli accordi realizzati con i Paesi del Nordafrica per contenere l'immigrazione irregolare", ha spiegato. "Ciò nonostante, le scelte che sono state fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra allargato fino ai Verdi che sono arrivati addirittura ad annunciare un loto voto a favore della presidnete Von der Leyen, hanno reso impossibile il nostro sostegno a questa riconferma perché riteniamo che non venga dato seguito a quel forte messaggio di cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno e che non viene recepito in alcun modo dalla presidente Von der Leyen e della maggioranza che oggi l'ha sostenuta in quest'aula", ha sottolineato Fidanza.