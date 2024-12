Francia, parigini preoccupati e confusi: "Pasticcio politico totale" Parig, 6 dic. (askanews) - Parigini delusi e confusi all'indomani del discorso alla nazione di Emmanuel Macron in tv - dopo la caduta del governo Barnier - in cui il presidente francese ha assicurato che andrà avanti e formerà un nuovo esecutivo in breve tempo. Un caos politico proprio alla vigilia della grande riapertura di Notre Dame dopo cinque anni dall'incendio. "Non mi aspettavo nulla, quindi non sono rimasto deluso - dice un uomo - fondamentalmente, quello che ne ho ricavato è stato: viva le Olimpiadi, viva Notre-Dame de Paris. Non capite il mio talento. Non capite i numeri. Andiamo avanti". "Ciò che è irresponsabile è nominare come primo ministro il rappresentante di un'organizzazione politica che ha preso uno schiaffo monumentale alle elezioni legislative, che ha praticamente il gruppo più piccolo dell'Assemblea Nazionale. Sapevamo che non sarebbe andato lontano. In pratica, Marine Le Pen lo teneva in pugno, sospeso a mezz'aria con un filo. Ha impugnato lo scalpello e ha detto 'quando voglio, taglio'. L'ha tagliato e lui è caduto. Tre mesi sono buoni. È durato tre mesi, è fantastico". "Penso che sia un totale pasticcio politico. Se vogliono davvero che tutti perdano fiducia nella politica, ci stanno riuscendo - afferma una donna - personalmente, mi sto stancando di seguire le loro notizie. Ho l'impressione che sia una partita a scacchi assolutamente stupida. E non stiamo andando da nessuna parte, anzi. Non stiamo facendo alcun progresso, su nulla, sulla transizione ecologica, su ciò che dovremmo fare, sull'uguaglianza sociale, nulla". "Chi potrebbe sbloccare la situazione? Credo nessuno - dice un altro parigino - perché al momento la composizione dell'Assemblea Nazionale non è tale da poter sbloccare la situazione. Se verrà scelto un primo ministro di sinistra o molto di sinistra, anche lui verrà censurato. Se si tratta di qualcuno come Barnier, che presenta un bilancio equivalente a quello di Barnier, anche lui correrà il rischio di essere censurato. O comunque sarà tenuto in ostaggio dal Rassemblement National. Ecco fatto. Mi sembra che attualmente ci troviamo in una situazione di stallo istituzionale". "Un compromesso è fattibile se le diverse parti si siedono, si ascoltano e trovano insieme un accordo per poter portare avanti il Paese per l'anno prossimo - dichiara un altro - almeno fino all'anno prossimo. Quindi il Paese deve andare avanti almeno fino a luglio per non trovarsi in difficoltà all'estero, o addirittura domani. Perché domani, come sapete, riapre Notre-Dame de Paris. È un po' strano che un Paese riceva il mondo e non abbia un primo ministro".