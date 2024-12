Francia, Bayrou: nessuno sa più di me la difficoltà della situazione Milano, 13 dic. (askanews) - "Nessuno meglio di me sa quanto sia difficile la situazione", ha affermato il nuovo Primo Ministro François Bayrou durante il passaggio di potere a Matignon. "Ho corso rischi sconsiderati nella mia vita politica per porre nelle elezioni più importanti, nelle scadenze elettorali essenziali, la questione del debito e del deficit", ha aggiunto. "Credo che il nostro dovere di cittadini, di padri, il nostro dovere di repubblicani, sia quello di essere ossessionati dal dare possibilità a chi non ne ha. Per me, è un dovere sacro e non ho intenzione di trascurarlo"