Fontana premia giovani nonni: senza figli no futuro, aiutare famiglie Roma, 2 ott. (askanews) - Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel giorno della festa dei nonni ha premiato a Montecitorio Alfonso Tirotta, 37 anni e Linda Porcasi, 39anni; i due, di Ca' degli Oppi (Verona) sono diventati da poco nonni, giovanissimi, grazie alla figlia Asia che a 19 anni ha dato alla luce Gabriel il 6 settembre scorso. "Avere dei ragazzi responsabili che nonostante la giovane età abbiano deciso di fare una famiglia, accudire i figli e adesso anche i nipoti, credo sia un segnale positivo che dobbiamo dare in questo momento, credo inviti gli altri a capire che c'è anche del bello nel mondo da difendere". "Alcuni - ha osservato Fontana - dicono che i figli possono rovinare la vita. In realtà sono la cosa più bella che c'è nella vita quindi vedere che ci sono dei ragazzi che hanno deciso molto giovani di portare avanti una gravidanza fa capire che c'è del bello. Sono una coppia sorridente, che ha voglia di fare, una coppia di lavoratori, ci sono tanti sacrifici ma li si affronta e nelle difficoltà si cerca superare le tempeste. Sono un bell'esempio e mi piace cercare di portare avanti begli esempi soprattuttto in questo periodo". E sui sostegni alle famiglie, Fontana ha aggiunto: "Sono questioni che riguardano il governo" ma una politica a sostegno delle famiglie "è fondamentale: senza figli non c'è futuro e se non c'è futuro è una cosa negativa per tutti. È importante aiutare le famiglie, nelle famiglie ci sono tante difficoltà, è inutile negarlo. Avere figli comporta tante cose bellissime ma comporta anche oneri e sacrifici quindi aiutarli è una cosa che va nel senso giusto".