Filippine, affonda petroliera con 1,4 milioni di litri di carburante Roma, 25 lug. (askanews) - Nelle immagini della Guardia costiera delle Filippine, il sorvolo in elicottero dell'area al largo di Manila dove si è ribaltata e poi è affondata una petroliera battente bandiera filippina che trasportava 1,4 milioni di litri di petrolio. "Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell'equipaggio, uno dei quali è disperso", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Jaime Bautista durante un briefing con la stampa. I forti venti e le onde alte hanno ostacolato le operazioni di salvataggio. L'incidente è avvenuto a circa sette chilometri dal comune di Limay, sulla baia di Manila, di fronte alla capitale filippina. La MT Terra Nova si è "ribaltata e alla fine è stata sommersa", ha dichiarato la Guardia costiera in un comunicato, spiegando che si sta cercando di capire se una perturbazione meteo nelle acque circostanti possa aver causato l'incidente. È stata rilevata una chiazza di petrolio e il personale addetto alla protezione dell'ambiente marino è stato mobilitato per cercare di contenerla. Si teme un disastro ambientale.