Esplosione in una fabbrica di plastica in Spagna uccide tre persone Ibi (Spagna), 27 nov. (askanews) - I servizi di emergenza valutano i danni dopo l'esplosione in una fabbrica di materie plastiche vicino alla città spagnola di Alicante, nel sud della comunità autonoma di Valencia, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre sette. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni, e le cause della deflagrazione secondo le prime ricostruzioni sarebbero da ricondurre a una caldaia difettosa la cui esplosione ha provocato il collasso parziale della struttura.