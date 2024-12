Esplosione e crollo di una villetta ad Aprilia (Latina), tre morti Aprilia, 17 dic. (askanews) - Sale a tre il numero di morti nel crollo di una villetta ad Aprilia, in provincia di Latina, in seguito a un esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. I vigili del fuoco nella notte hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, dopo il ritrovamento ieri sera di quello di un'altra donna e di una minore. Coinvolto nell'esplosione anche un uomo, estratto in vita e affidato alle cure del personale sanitario sul posto. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse all'alba.