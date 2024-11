Elezioni Umbria, Salvini: "Entrato e uscito dal carcere a Perugia..." Roma, 14 nov. (askanews) - "Oggi prima di venire qui ho scelto di andare in carcere a Perugia e sono anche uscito, sono entrato e sono uscito, questa è già una buona notizia, visto i tempi che corrono è una buona notizia": lo ha detto Matteo Salvini, nel corso del suo intervento a sostegno della candidata del centro destra Donatella Tesei a Perugia. "Però non è normale che in carcere a Perugia ci siano 470 ospiti, il 70% dei quali stranieri, la maggior parte dei quali nordafricani", ha dichiarato. "Chiedere che la magistratura rispetti le scelte del parlamento e del Governo non è uno scontro tra poteri. Mentre ieri l'Olanda ha deciso di chiudere per 6 mesi le frontiere, sospendendo Schengen, mentre tutti i Paesi rimpatriano delinquenti e clandestini, rimandare a casa i delinquenti stranieri è un dovere di ogni governo e conto che ogni giudice ci permetta di fare quello che è normale fare", ha aggiunto.