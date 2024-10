Egitto propone tregua di due giorni a Gaza, Hamas pronto a dire sì Il Cairo, 28 ott. (askanews) - Domenica il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha proposto una tregua di due giorni nella Striscia di Gaza per liberare gli ostaggi detenuti nel territorio palestinese. Una proposta che Hamas sarebbe pronta ad accettare secondo fonti interne citate da media sauditi. Nello specifico al-Sisi, il cui Paese è uno dei mediatori tra Hamas e Israele, ha proposto "una tregua di due giorni durante la quale quattro ostaggi saranno scambiati con i prigionieri" detenuti da Israele. Una condizione preliminare per l'avvio di negoziati "entro dieci giorni" in vista di un "cessate il fuoco completo e l'ingresso di aiuti umanitari" nel territorio palestinese assediato.