Due palestinesi uccisi nei raid israeliani in Cisgiordania Milano, 12 dic. (askanews) - I raid militari israeliani nella Cisgiordania occupata hanno ucciso due palestinesi, uno nel campo profughi di Balata vicino alla città settentrionale di Nablus e un altro a Qalqilya, hanno detto funzionari palestinesi. L'esercito israeliano ha detto che le sue forze hanno ucciso due "terroristi in operazioni antiterrorismo". Secondo il ministero della Salute con sede a Ramallah, le truppe o i coloni israeliani hanno ucciso almeno 792 palestinesi in Cisgiordania da quando è scoppiata la guerra a Gaza il 7 ottobre dell'anno scorso dopo l'attacco di Hamas a Israele.