Devastane ciclone a Mayotte, ponte aereo da Reunion per portare aiuti Roma, 17 dic. (askanews) - Un ponte aereo da Reunion a Mayotte, per portare aiuti e generi di prima necessità dopo il devastante ciclone Chido, il più forte che abbia colpito l'arcipelago nell'Oceano Indiano da 90 anni a questa parte. A tre giorni dalla tragedia, il cui bilancio è ancora da definire, i residenti sono allarmati per il peggioramento della situazione sanitaria e lamentano la necessità di ogni cosa. Le autorità temono "diverse centinaia" di morti, forse addirittura "qualche migliaio" nel dipartimento più povero della Francia, dove circa un terzo della popolazione vive in abitazioni precarie che sono state completamente distrutte. "Il bilancio sarà pesante, troppo pesante", ha previsto il ministro dell'Interno dimissionario Bruno Retailleau. Tre giorni dopo il disastro, la priorità è garantire i "bisogni vitali" degli abitanti in termini di acqua e cibo, ha insistito Retailleau. Il Chido è stato probabilmente favorito da acque superficiali vicine ai 30 gradi centigradi, che forniscono maggiore energia alle tempeste, un fenomeno di riscaldamento globale già osservato altrove quest'autunno.