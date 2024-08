Curiosità a Capri: in Piazzetta è spuntato un astronauta Capri, 1 ago. (askanews) - In Piazzetta a Capri è spuntato un astronauta: "Spaceman Shiny" è l'opera dell'artista Filippo Tincolini installata nel centro dell'isola nel golfo di Napoli. La monumentale scultura di oltre 4 metri è stata collocata a due passi dalla celebre torre campanaria e raffigura un astronauta in piedi a braccia conserte. Molti turisti si fermano per scattare foto incuriositi dalla presenza di questa enorme scultura che rientra nell'ambito di "Fuori misura, nella misura", mostra/evento che Tincolini ha inaugurato a Capri grazie alla collaborazione con Liquid Art System, che da anni promuove installazioni di arte pubblica. L'astronauta a braccia conserte - spiegano i promotori - è emblema di una profonda dualità: da una parte il desiderio insaziabile dell'umanità di varcare le soglie dell'ignoto e dall'altra l'immancabile richiamo alle nostre origini terrene.