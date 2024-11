Crosetto: prima una difesa italiana forte, poi quella europea Venezia, 4 nov. (askanews) - "La difesa europea è uno dei tasselli. Il mio problema, da ministro della Difesa italiano, è costruire le condizioni per una Difesa italiana forte, perché per avere una Difesa europea forte occorre che ogni Nazione abbia una Difesa forte": lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a Venezia, a margine della celebrazione della Giornata dell'Unit Nazionale e delle Forze Armate. "Non possiamo pensare- ha aggiunto Crosetto - che la nostra Difesa sia affidata ad altri, perché se gli altri un giorno non rispondessero ne pagheremmo tutti le conseguenze. Intanto costruiamo la nostra difesa - ha concluso il ministro Crosetto - e poi quella europea deriverà dall'unione delle difese di tante Nazioni che ne hanno costruita una dignitosa e forte".