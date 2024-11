Coppa Davis, il capitano Filippo Volandri: Sinner è pronto Malaga (Spagna), 19 nov. (askanews) - L'Italtennis è a Malaga per le Final 8 di Coppa Davis e il capitano Filippo Volandri, nella conferenza stampa della vigilia al Palacio de Deportes José Marìa Martìn Carpena, dove l'Italia debutterà giovedì contro l'Argentina dice che Jannick Sinner "è pronto". "Come abbiamo visto nelle ultime settimane, sembra abbastanza pronto. In realtà l'anno scorso ha avuto un anno forse più lungo. Veniva dalle ATP Finals e ha fatto un lavoro incredibile in Coppa Davis e credo sia stata una settimana ancora più lunga rispetto a quest'anno. Quindi è pronto" ha detto Volandri ai giornalisti, aggiungendo che la squadra azzurra è "carica" e "Concentrata sull'obiettivo".