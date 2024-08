Colombia, Harry e Meghan partecipano a un festival di musica afro Cali, 19 ago. (askanews) - Il principe Harry e sua moglie Meghan, durante l'ultima tappa del loro tour in Colombia hanno preso parte a un festival di musica afro. Più di 2.000 artisti si sono esibiti al Petronio Alvarez Pacific Music Festival di Cali, un evento che ha lo scopo di preservare e valorizzare le tradizioni delle persone di origine africana. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono saliti sul palco tra canti e danze e hanno ricevuto in omaggio uno strumento tradizionale colombiano. In tutte le tappe del loro tour in Colombia, Harry e Meghan hanno avuto incontri con giovani e donne con cui hanno parlato di lotta alla discriminazione e al cyberbullismo.