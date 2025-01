Campione britannico Tyson Fury lascia la boxe: "È stato un piacere" Roma, 13 gen. (askanews) - Il pugile britannico Tyson Fury, ex campione del mondo dei pesi massimi, ha annunciato che concluderà la sua carriera all'età di 36 anni in un video pubblicato sul suo account Instagram. "Sarò breve. Vorrei annunciare il mio ritiro dalla boxe. È stato un piacere", ha dichiarato il britannico, che resta a due sconfitte consecutive contro l'ucraino Oleksandr Usyk. "Ciao a tutti, sarò breve e indolore. Vorrei annunciare il mio ritiro dalla boxe. È stato fantastico. Ho amato ogni singolo minuto e concluderò con questo: +Dick Turpin indossava una maschera+ (in riferimento a un suo precedente combattimento, ndr). Dio benedica tutti, ci vediamo dall'altra parte. Alzatevi!".