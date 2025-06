Caltech inventa il drone che si trasforma in un rover Milano, 10 giu. (askanews) - Un drone con le ruote pronto a muoversi agevolmente sul terreno, che sia esso liscio o poco regolare. Si chiama Atmo ed è stato sviluppato dai ricercatori del California Institute of Technology: la novità di questo morphobot risiede nella trasformazione da drone a rover direttamente in aria, grazie e un algoritmo che garantisce stabilità nella delicata fase di atterraggio attuando la mutazione prima di toccare il suolo, in modo così da evitare possibili ostacoli ai rotori. Atmo utilizza quattro propulsori per volare, ma le coperture che li proteggono diventano le ruote del sistema in una configurazione di guida alternativa. L'intera trasformazione si basa su un singolo motore che muove un giunto centrale che solleva i propulsori dell'ATMO in modalità drone o in modalità guida. "La maggiore agilità e robustezza di questi robot potrebbero essere particolarmente utili per i sistemi di consegna commerciale e gli esploratori robotici", spiegano dal Caltech. I robot specializzati in grado sia di volare che di guidare in genere atterrano prima di tentare di trasformarsi e partire. Ma quando il terreno di atterraggio è accidentato, questi robot a volte rimangono bloccati e non sono in grado di continuare a funzionare. Ora un team di ingegneri del Caltech ha sviluppato un vero e proprio Transformer dotato del "cervello" per trasformarsi a mezz'aria, consentendo al robot simile a un drone di allontanarsi agevolmente e iniziare le sue operazioni a terra senza interruzioni. La maggiore agilità e robustezza di questi robot potrebbero essere particolarmente utili per i sistemi di consegna commerciale e gli esploratori robotici. Il nuovo robot, denominato ATMO (Aerially Transforming Morphobot), utilizza quattro propulsori per volare, ma le coperture che li proteggono diventano le ruote del sistema in una configurazione di guida alternativa. L'intera trasformazione si basa su un singolo motore che muove un giunto centrale che solleva i propulsori dell'ATMO in modalità drone o in modalità guida.