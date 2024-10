Buchmesse, Geronimo Stilton, il commissario e la Polizia postale Francoforte, 20 ott. (askanews) - L'amicizia è il tema di uno degli ultimi libri di Geronimo Stilton, presentato alla Buchmesse di Francoforte e, proprio come gesto di amicizia e ringraziamento, Elisabetta Dami, la scrittrice che ha inventato il personaggio del topo giornalista, ha voluto donate una targa al commissario straordinario Mauro Mazza, che ha coordinato il progetto dell'Italia Paese ospite d'onore alla fiera tedesca. "Abbiamo sentito l'amicizia che ha circondato l'Italia, che quest'anno è Paese Ospite d'onore all'importantissima Fiera di Francoforte - ha spiegato Dami ad askanews - e siamo molto grati a tutta la splendida organizzazione che ha reso possibile a tutti noi autori italiani di incontrare tanti editori stranieri e di condividere le bellezze, la passione per la cultura e per i libri del nostro meraviglioso Paese". Per ricambiare Mazza ha donato a sua volta alla scrittrice un portamatite con il logo di Geronimo, che si è confermato una delle star della fiera, non soltanto tra il pubblico italiano, e ha voluto dare la sua definizione di amicizia: "È alla base di un vero rapporto tra le persone e, come diciamo noi a Topazia, tra i roditori. Ed è sempre importante allungare la zampa per aiutare l'amico che c'è". Tra le novità portate a Francoforte da Elisabetta Dami e dall'editore Piemme c'è anche una nuova avventura degli Stilton, che parla di hacker, intelligenza artificiale e sicurezza digitale. Il libro, che contiene anche un cyber manuale per bambini e genitori, è stato realizzato insieme alla Polizia postale e, in una girandola di scambi di doni, gli agenti hanno voluto regalare al commissario un logo della divisione che si occupa dei reati informatici. E a festeggiare c'era anche Tea, sorella di Geronimo e grande viaggiatrice. "Per noi è un grandissimo onore essere invitati qui a questa famosissima fiera - ha detto Tea - dove ci sono tante culture diverse ed è importante, perché leggere apre la mente, così come viaggiare. E noi continueremo a viaggiare per raccontare le nostre avventure e il nostro amore per la vita".