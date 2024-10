Blinken: le manovre marittime della Cina "sempre più pericolose" Vientiane, 11 ott. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha denunciato le manovre marittime "sempre più pericolose" della Cina, che stanno destando preoccupazione tra i leader dei Paesi del Sudest asiatico (Asean) riuniti in un vertice in Laos. Blinken ha parlato davanti a una platea di rappresentati di alto livello dei 10 paesi membri (fra cui Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine e Vietnam) e di altri grandi paesi, fra cui anche Cina e Russia. Al suo vertice annuale, iniziato mercoledì e che si conclude oggi, l'Asean invita infatti solitamente i suoi principali partner, tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone e India. La situazione nel Mar Cinese Meridionale, dove Pechino rivendica la sovranità su quasi tutti gli scogli e gli isolotti disabitati, nonostante la sentenza di un tribunale internazionale che ha stabilito l'assenza di basi legali per le sue rivendicazioni, sta causando tensioni tra diversi Stati membri dell'Asean, guidati da Filippine e Vietnam. Giovedì il presidente filippino Ferdinand Marcos ha interpellato il premier cinese Li Qiang sull'argomento e ha chiesto di accelerare le discussioni su un codice di condotta in mare.