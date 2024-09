Biden riceve Starmer a Casa Bianca: "Putin non vincerà questa guerra" Roma, 14 set. (askanews) - "Voglio essere chiaro: Putin non vincerà questa guerra, vincerà il popolo ucraino". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un incontro bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer alla Casa Bianca a Washington, DC. "Gli Stati Uniti sono impegnati a stare al vostro fianco per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'assalto e dall'aggressione della Russia. Sono chiaro sul fatto che Putin non vincerà questa guerra, e sarà il popolo ucraino a vincere".