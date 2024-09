Biden: escalation in Libano non è interesse di nessuno New York, 24 set. (askanews) - In Libano "una guerra totale non è nell'interesse di nessuno". A dirlo è il presidente americano Joe Biden durante il suo discorso davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York: "Anche se la situazione si è aggravata - ha detto -una soluzione diplomatica è ancora possibile. Anzi, rimane l'unica strada per una sicurezza duratura, per permettere ai residenti di entrambi i Paesi di tornare alle loro case sul confine in sicurezza. È questo l'obiettivo per il quale stiamo lavorando instancabilmente". Biden ha aggiunto, riferemdosi alla guerra fra Israele e i palestinesi: "Ora è il momento per le parti di finalizzare i termini, riportare gli ostaggi a casa e garantire la sicurezza per Israele e Gaza, liberi dalla morsa di Hamas, alleviare le sofferenze a Gaza e porre fine a questa guerra".