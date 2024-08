Banksy sorprende Londra con un'altra opera: ecco le scimmie Londra, 8 ago. (askanews) - Una capra in bilico a Kew Bridge, due elefanti a Chelsea e ora tre scimmie a Brick Lane: lo street artist britannico Banksy entusiasma i fan londinesi installando una terza nuova opera d'arte in tre giorni. Questa volta, rappresenta le sagome di tre scimmie che dondolano dal ponte di una stazione della metropolitana di Londra. E' possibile che Banksy continui la serie e che faccia quattro animali da qualche parte a Londra, spiega Daniel Lloyd-Morgan, un'artista corso sul posto per replicare l'opera del grande street artist.