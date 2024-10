Attacco israeliano in Libano, uccisi tre giornalisti Milano, 25 ott. (askanews) - Una casa distrutta e veicoli carbonizzati contrassegnati con il logo "Press". Un attacco israeliano ha ucciso almeno tre giornalisti che alloggiavano in una guesthouse in Libano vicino al confine con la Siria dove alloggiavano anche altri reporter, affermano i media libanesi. Tra questi, un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un cameraman che lavorava per Al-Manar di Hezbollah. Altri reporter presenti sulla scena affermano che il bungalow in cui dormivano i membri di quelle specifiche emittenti è stato preso di mira direttamente. l ministro dell'Informazione libanese ha affermato che l'esercito israeliano ha atteso che i giornalisti nella Hasbaiyya meridionale del Libano andassero a dormire prima di lanciare un attacco aereo deliberato su di loro: "Questo è un assassinio, dopo monitoraggio e tracciamento, con premeditazione e pianificazione, poiché erano presenti 18 giornalisti in rappresentanza di sette istituzioni mediatiche. Questo è un crimine di guerra", ha scritto il ministro Ziad Makary in un post su X. I tre giornalisti uccisi dei canali televisivi Al Mayadeen e al-Manar stavano trasmettendo "crimini" israeliani al mondo, ha aggiunto.