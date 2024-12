Attacco israeliano contro un rifugio per sfollati a Khan Yunis Roma, 16 dic. (askanews) - I servizi di emergenza portano via feriti e corpi senza vita dal sito di un attacco aereo israeliano su una scuola trasformata in rifugio per sfollati a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza, gli attacchi israeliani nel territorio palestinese domenica hanno provocato almeno 40 morti, tra cui diversi bambini, un cameraman di Al Jazeera TV e tre soccorritori.