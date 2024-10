Attacco in Cisgiordania, Israele: ucciso un comandante di Hamas Tulkarem, 3 ott. (askanews) - Nelle immagini, palestinesi ispezionano i danni dopo un attacco israeliano sul campo profughi di Tulkarem, nel Nord della Cisgiordania occupata, che ha provocato almeno 18 morti, ha reso noto l'Autorità Nazionale palestinese. Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver "eliminato" Abd al-Razeq Oufi, ritenuto il comandante di Hamas a Tulkaremun in un raid aereo. Si è trattato dell'attacco israeliano più letale in Cisgiordania dal 2000, ha dichiarato alla France presse una fonte dei servizi di sicurezza. Le autorità palestinesi hanno riferito di ricerche ancora in corso perché ci sarebbero persone intrappolare sotto le macerie.