Assalto armato a portavalori nel barese, usate anche delle bombe

Ennesimo assalto armato a un portavalori in Puglia. La mattina del 6 novembre, sulla statale 96, vicino a Toritto, in direzione Altamura, in provincia di Bari, un commando, secondo le prime ricostruzioni di circa una decina di persone, ha assalito con kalashnikov e bombe un furgone portavalori, dando anche fuoco a delle auto per impedire la fuga del mezzo. Non si registrano feriti. Le prime notizie parlano di un bottino di un milione di euro. Sul fatto indagano i carabinieri.