Artissima, Back to the Future guarda oggi ai traumi del passato Torino, 3 nov. (Askanews) - Tra le diverse sezioni di Artissima a Torino c'è quella che guarda anche al passato, "Back to the Future", curata, insieme a Jacopo Crivelli Visconti, da Heike Munder, direttrice del Museo Migros di Zurigo. "Ovviamente - ha detto ad askanews - si tratta di gallerie, ma soprattutto si tratta di artisti. E abbiamo scelto artisti che, secondo me, che hanno realizzato qualcosa di molto interessante sul confine tra il modernismo e l'arte contemporanea. Raccontiamo quel momento in cui le persone hanno deciso di fare altro e è anche un modo di guardare indietro, ai periodi drammatici delle Guerre mondiali, che hanno accompagnato anche gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, che hanno continuato a ragionarci e a cercare di digerirli. Oggi penso che noi siamo pronti a guardare di nuovo a questi temi, a parlarne di nuovo. Abbiamo bisogno di farlo di nuovo. Penso che queste gallerie lo facciano e da questo elemento si può partire".