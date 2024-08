Arisa a sorpresa a "Jazz Inn Capri" col nuovo fidanzato: "E se domani..." Capri, 28 ago. (askanews) - Arisa e Walter Ricci a Capri: la coppia dell'estate 2024 ha dato vita ad una breve performance canora (non prevista) alla Certosa di San Giacomo. Fuori programma al termine della serata che aveva visto Ricci esibirsi e presentare il suo disco "Naples Jazz": Arisa, invitata a ritirare un omaggio floreale dalle mani del sindaco di Capri Paolo Falco, è salita sul palco e ha cantato "E se domani" accompagnata al pianoforte proprio dal fidanzato. Baci e affinità per la bellissima e innamoratissima coppia tra gli applausi del pubblico presente. Durante la serata, Arisa aveva assistito seduta in prima fila al concerto del compagno filmando le fasi salienti con il telefonino.