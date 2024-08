Anthony e Alain-Fabien Delon salutano gli ammiratori del padre Douchy, 24 ago. (askanews) - Anthony e Alain-Fabien Delon hanno vuluto salutare i molti ammiratori del padre riuniti per rendere omaggio al popolarissimo attore davanti al cancello fiorito della proprietà di Alain Delon a Douchy, prima dell'inizio del funerale. Le esequie in forma privata saranno celebrate nella cappella privata della sua tenuta dall'ex vescovo Jean-Michel Di Falco. Sono invitate una cinquantina di persone, amici intimi selezionati del clan Delon. Dopo la funzione Alain Delon sarà sepolto come desiderava a casa intorno alle 17 vicino ai suoi cani, una procedura "eccezionale" che ha richiesto l'autorizzazione della prefettura.