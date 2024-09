Allarme per i danni alla rete energetica ucraina con l'arrivo inverno Bruxelles, 19 set. (askanews) - Secondo il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia, Fatih Birol, il prossimo inverno rappresenterà la prova più dura per la rete energetica ucraina dall'inizio dell'invasione russa. A causa degli attacchi all'infrastruttura energetica ucraina, due terzi della capacità di generazione di energia dell'Ucraina sono già andati persi. Questo potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il settore energetico.